تنس طاولة الأهلي مع التضامن الكويتي والأرثوذكسي الأردني والبيشمركة العراقي في البطولة العربية

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أسفرت قرعة البطولة العربية لتنس الطاولة للأندية التي تنطلق منافساتها في العاصمة الأردنية غدا الثلاثاء، عن تواجد فريق رجال تنس طاولة الأهلي على رأس المجموعة الأولى، رفقة فرق التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي، ومن المقرر أن تستمر منافسات البطولة حتى يوم الأثنين المقبل.

وأسفرت قرعة السيدات، عن تواجد تنس طاولة الأهلي في المجموعة الأولى بجانب غاز الجنوب العراقي، والعربي الكويتي، والأرثوذسكي الأردني.

وتغادر بعثة الفريق للرجال والسيدات القاهرة في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، في طريقها إلى العاصمة الأردنية عمان، لخوض منافسات البطولة.

ويترأس بعثة « تنس طاولة الأهلي »، الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، و تضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

فيما تضم قائمة اللاعبين المشاركة في البطولة العربية من فريق الرجال كلا من:سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان.

بينما تضم قائمة فريق السيدات كلا من:نادين الدولتلي، ومروة هشام الهضيبي، ومريم هشام الهضيبي، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة.

وكان أشرف عبدالفتاح المدير الفني لـ«تنس طاولة الأهلي» قد غادر القاهرة صباح أمس الأحد؛ من أجل حضور قرعة البطولة.