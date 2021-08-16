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7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية "طوكيو"

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7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية

أقامت اللجنة البارالمبية أمس الأحد حفلاً للاعبي منتخباتها الثلاثة (ألعاب القوى - الفروسية - كرة الطاولة) قبل المغادرة إلى العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي سُتقام خلال الفترة من (24 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبر المقبل 2021)، بحضور رئيس مجلس إدارة اللجنة أحمد المقيرن والمدير التنفيذي للجنة رافد القضيب وأعضاء مجلس الإدارة.

وانطلق الحفل الذي أقيم في صالة اللجنة بالرياض بالنشيد الوطني ثم كلمة لرئيس مجلس الإدارة أحمد المقيرن، نوه فيها بالجهود التي قدمها أعضاء المنتخبات الثلاثة (لاعبين وأجهزة فنية وإدارية) في الفترة الماضية خلال المعسكرات التحضيرية، وما سبقها من المشاركة في العديد من البطولات، تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، مؤكداً ثقته في مواصلة أبطال البارالمبية تحقيق العديد من الإنجازات خلال الدورة لتُضاف إلى ما حققوه سابقاً، مثمناً في هذا الصدد دعم واهتمام الرشيدة للقطاع الرياضي عامة ورياضة المعاقين على وجه الخصوص، وكذلك دعم واهتمام ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية.
عقب ذلك تم تقديم اللاعبين المتأهلين إلى دورة الألعاب البارالمبية وهم: عبدالرحمن القرشي، فهد الجنيدل، علي النخلي، حسن دوشي، سارة الجمعة (ألعاب قوى)، مريم المريسل (كرة طاولة)، أحمد الشربتلي (الفروسية).

7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية

7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية

7 لاعبين يمثلون منتخبات المملكة في دورة الألعاب البارالمبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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