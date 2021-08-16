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ورشة عمل بين "هيئة الاتصالات" و"المركز السعودي للتحكيم" لتبادل الخبرات وتقديم الحلول

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لتذليل الصعوبات وتعزيز التعاون وتطوير الأعمال في المجالات المشتركة

ورشة عمل بين

عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، ورشة عمل متخصصة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري؛ بهدف تبادل الخبرات مع المركز، وتقديم الحلول البديلة في تسوية المنازعات لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، والسعي إلى تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون، وتطوير الأعمال في المجالات المشتركة؛ لخلق بيئة تنافسية جاذبة.

وانعقدت الورشة بحضور نائب المحافظ لقطاع حماية المستخدمين عبدالله بن علي الزهراني، والرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة؛ حيث تشارك الجانبان الخبرة والمعرفة، وطرق بناء العلاقة لتطوير الأعمال، وتحقيق الاستفادة من الحلول البديلة لدى المركز وتوظيفها بالشكل المطلوب، إضافة إلى السعي نحو التكامل من خلال مشاركة التجارب والممارسات العملية لدى المركز، والاستفادة من معايير الجودة المتبعة في التحكيم والوساطة.

واشتمل العرض الذي قدمه المركز في الورشة على لمحة تعريفية حول المركز وخدماته المتنوعة، كما جرى تسليط الضوء على المنتجات التي يقدّمها المركز عبر التحكيم والوساطة، ومدى الأثر الإيجابي على قطاعات الأعمال عند لجوئها إلى التحكيم المؤسسي وفق أعلى المعايير؛ فيما تناول العرض أيضًا التعريف بالخدمة المطورة التي أطلقها المركز مؤخرًا بمسمى (خدمة التحكيم الإلكتروني)، والمعتمدة على تسوية المنازعة عبر التحكيم على نحو مرن يضمن تسوية النزاع في أقصر مدة وبأقل التكاليف.

وشهدت الورشة نقاشًا بين الجانبين حول سبل تفعيل بدائل تسوية المنازعات بين مقدمي خدمات الاتصالات والبريد؛ فيما تشكل الورشة ملتقى لمشاركة التجارب ذات العلاقة بالمجال والاستفادة منها، وتطوير العمل والبحث عن الحلول الناجعة لتمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، ومقارنة تجارب الجهات المماثلة؛ بهدف الوصول لأفضل الممارسات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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