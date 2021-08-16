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الاتحاد يقرر نقل مباراة مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

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الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة الاتحاد يقرر نقل مباراة مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مع وادي دجلة المقررلها في التاسعة مساء غد الثلاثاء ضمن الجولة 31 لمسابقة الدوري الممتاز في الدفاع الجوي بدلا من إقامتها بستاد القاهرة.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.
كما تقرر أن تكون فترة التسجيل الثانية للموسم نفسه في الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 من الشهر نفسه.

وبالنسبة لقوائم الأندية للموسم الجديد قرر الاتحاد المصري السماح لكل ناد بقيد 30 لاعبا بالإضافة إلى خمسة لاعبين من مواليد 99 وما بعدها من اللاعبين الصاعدين بالنادي، فيما تحدد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لاعبين من ضمن المقيدين بالنسبة للقسم الأول ولاعبين اثنين للقسم الثاني ولاعب واحد للقسم الثالث، على ألا يعتبر اللاعب الفلسطيني ضمن اللاعبين الأجانب، ولا يسمح بإشراك غير اللاعب المصري في مركز حراسة المرمى.

كما حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مسابقات المراحل السنية لمواليد 1 يناير 2001 و2003 و2005 و2006 و2007 و2008 على أن يسمح بقيد 30 لاعبا لكل مرحلة سنية.
وبالنسبة للبراعم تحدد لها من 1 يناير 2009 و2010 و2011 و2012 و2013، على أن يتم تسجيل 50 لاعبا لكل مرحلة سنية.

المصرى اليوم

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