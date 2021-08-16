تخصيص 232 مليون إسترليني لدعم بريطانيا في الأولمبياد

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، أن الحكومة ستخصص 232 مليون جنيه إسترليني، لدعم الرياضيين بالألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس 2024.

وتمثل هذه زيادة بنسبة 44% عن المبلغ الذي تسلمته وزارة الرياضة البريطانية للاستعداد لأولمبياد طوكيو، وستخصص لدعم الرياضيين الطموحين ومدربيهم والأطقم.

وحققت بريطانيا 65 ميدالية في 25 رياضة في أولمبياد طوكيو خلال وقت سابق هذا الشهر لتحتل المركز الرابع في جدول الميداليات. وستنطلق الألعاب البارالمبية في 24 أغسطس الجاري.

وقال جونسون في بيان "أظهر الفريق البريطاني لنا أفضل ما في هذه البلاد. أظهر روحا رياضية وعملا دؤوبا ومستويات تحطم الأرقام القياسية.

وأضاف "هذه الزيادة في التمويل ستدعم الفريق البريطاني لتقديم أفضل أداء ممكن بعد 3 سنوات في باريس.