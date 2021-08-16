من منديل ميسي إلى قميصة المعروض في متحف برلين .. حكايات البرغوث مستمرة

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مازال أسطورة الكرة الارجنتينى ليونيل ميسى، مادة دسمة لوسائل الاعلام العالمية بعد الخطوة المفاجئة التى قادم بها البرغوث بالرحيل عن برشلونة والانتقال إلى باريس سان جيرمان، فضلا عن الجدل الذى أثير مؤخرا عن عرض منديل ميسى الذى لإستخدمة فى مؤتمر الوداع ببرشلونة بقيمة مليون دولار، تناولت وسائل الاعلام العالمية موضوع وضع القميص رقم 10 الذي ارتداه النجم الأرجنتيني عندما كان يدافع عن ألوان نادي برشلونة، القطعة الوحيدة في متحف بايرن ميونخ، التي لا تحمل ألوان النادي.

وبعد إعلان نادي بايرن ميونخ، أمس الأحد، وفاة أسطورته جيرد مولر عن عمر ناهز الـ 75 عاما، تطرق وسائل الاعلام العالمية إلى علاقة مولر بتواجد قميص ميسي في متحف البايرن.

وفاة أسطورة كرة القدم الألمانية صاحب أكبر عدد من الأرقام القياسية قبل عصر رونالدو وميسي

وبحسب وسائا إعلام عاملية، فقد أهدى ميسي هذا القميص إلى مولر بعد أن تجاوز رقمه القياسي للأهداف في عام واحد في 2012.

وذكرت وسائل الاعلام العاملية ، أن ميسي المنتقل هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة، أخذ في عام 2012 على عاتقه هم تحطيم أحد أصعب الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم.

وأرد ميسي أن يكون أكثر من يسجل أهدافا في عام ميلادي واحد، وهو الرقم الذي كان يحمله مولر على مدى أربعة عقود وحده دون منافسة.

وكان مولر أكثر من سجل في عام ميلادي واحد بواقع 85 هدفا، لكن ميسي تمكن من تحطيم هذا الرقم في 2012، حينما سجل 91 هدفا في إجمالي 69 مباراة شارك فيها.

وبعد أن نجح "البرغوث" في تحطيم رقمه، خرج مولر ليهنئ النجم الأرجنتيني على الرقم القياسي الجديد الذي سيظل مسجلا باسمه لسنوات طويلة على الأرجح.

وقال مولر حينها في تصريحات صحفية لقد كان الرقم القياسي يخصني لمدة 40 عاما، والآن تحطم على يد أفضل لاعب في العالم.

وأضاف: «ميسي رائع ومذهل، سعدت بتحطيمه لذلك الرقم بعد كل تلك السنوات، عيبه الوحيد أنه لا يلعب لبايرن ميونخ»

في المقابل، قام ميسي بتوقيع القميص الذي كسر به رقم مولر وكتب عليه رسالة لأسطورة كرة القدم الألمانية، ثم بعث به له.

وقرر مولر وقتها أن يرسل بدوره الهدية التي تحصل عليها من ميسي لبايرن ميونخ، الذي مازال إلى يومنا هذا يحتفظ بقميص ميسي في متحفه.