منتخب السلة يطير إلى رواندا للمشاركة في البطولة الأفريقية

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غادرت فجر اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطني الأول لرجال كرة السلة القاهرة متوجهة إلى رواندا للمشاركة في بطولة إفريقيا والمقرر إقامتها بالعاصمة الرواندية كيجالي خلال الفترة من 24 أغسطس الجاري وحتى 5 سبتمبر المقبل.

توجهت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة صباح اليوم الأثنين إلى رواندا، للمشاركة في البطولة الأفريقية والمقرر إقامتها في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر المقبل.

وتضم قائمة المنتخب المصري كل من اللاعبين: أنس أسامة، عمر هشام، عبدالرحمن خالد، يوسف شحاتة، مصطفى مكاوي، علي أحمد، يوسف شوشة، إيهاب أمين، عمر عزب، وليد عبدالجواد، عمرو الجندي، عمر طارق، أحمد عادل، أحمد أبو العلا.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية والتي تضم غينيا وتونس وأفريقيا الوسطى.

وتأهلت مصر للبطولة بعدما تصدرت المجموعة الثالثة لتصفيات البطولة بالعلامة الكاملة وجمعت 12 نقاط من 6 مباريات.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب الفراعنة مواجهاته أمام منتخب أفريقيا الوسطى يوم 24 المقبل.