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"عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً

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"عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً "عقارات الدولة" تُتيح للمستفيدين متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونياً
تسهيلاً على المستفيدين ودون الحاجة إلى زيارة فروعها

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة خدمة إلكترونية تُتيح للمستفيدين تتبُّع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة؛ موضحةً أنّ الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الإلكترونية في موقعها الرسمي (http://www.spga.gov.sa)، أو الدخول مباشرةً على الرابط: (https://www.spga.gov.sa/InquiryC/index.asp)، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.

وبيّنت أن هذه الخدمة تهدف إلى التيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبُّع معاملاتهم من أيّ موقعٍ وفي أي وقتٍ ودون الحاجة إلى زيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها، في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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