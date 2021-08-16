تيسيرًا على المواطنين.. محافظ المنوفية يتفقد أول سيارة مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا (صور)

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الإثنين، سيارة المركز التكنولجى المتنقل لخدمة المواطنين أمام مقر الديوان العام بهدف تحسين الخدمات الحكومية، وذلك في إطار برتوكول التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الإقتصادية، جاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى، يأتى هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخاصة قرى الريف المصرى لتوفير حياة كريمة لهم وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

استمع محافظ المنوفية إلى شرح عن آليات وطرق تشغيل المركز التكنولجى المتنقل والخدمات التي يقدمها للمواطنين والذي يعمل بأحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة والماسحات الضوئية لتقديم خدمة مميزة للمواطنين بقرى مركزى قويسنا وبركة السبع وسيتم العمل به أول شهر سبتمبر القادم، هذا ويهدف المركز التكنولجى إلى تخفيف الضغط عن المراكز التكنولوجية الثابته وسيعمل على تقديم خدمات عديدة بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد وتحقيق سبل الراحة للمواطنين ومنها إستخراج رخص مباني والمحلات وغيرها للوصول إلى جميع أنواع الفئات وخاصة السيدات وكبار السن وسكان المناطق النائية والأشخاص ذوي الاعاقة أو ذوي القدرة المحدودة على الحركة.

وأكد محافظ المنوفية على أنه سيكون هناك متابعة دورية للوقوف على مدى إنتظام سير العمل بالمركز المتنقل وتذليل العقبات لتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن المحافظة تسعي بكافة أجهزتها التنفيذية في تحسين آلية إدارة وتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إدخال قنوات جديدة ومبتكرة.