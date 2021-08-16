ياسر سليمان يحيي حفلا الأربعاء بمهرجان القلعة للموسيقى

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تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث يقدم المطرب ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو ايمن محيى الدين حفلا في الثامنة مساء الاربعاء 18 اغسطس على مسرح المحكى يتضمن مجموعة من تراث الموسيقى العربية التي ابدعها كبار الملحنين.

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التي تحث على مكارم الاخلاق.