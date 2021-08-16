أخبار عاجلة

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا -
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه -
الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا -
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر -
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور) -
من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان» -
مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية -
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط -
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ياسر سليمان يحيي حفلا الأربعاء بمهرجان القلعة للموسيقى

Print
ياسر سليمان يحيي حفلا الأربعاء بمهرجان القلعة للموسيقى ياسر سليمان يحيي حفلا الأربعاء بمهرجان القلعة للموسيقى

لاقتراحات اماكن الخروج

تتوالى فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث يقدم المطرب ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو ايمن محيى الدين حفلا في الثامنة مساء الاربعاء 18 اغسطس على مسرح المحكى يتضمن مجموعة من تراث الموسيقى العربية التي ابدعها كبار الملحنين.

يليه وفى العاشرة مساء يقدم شيخ المنشدين مجموعة من الابتهالات والتواشيح الدينية التي تدعم القيم السامية إلى جانب عدد من المدائح النبوية والاشعار الصوفية التي تحث على مكارم الاخلاق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»

من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»

إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط

إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط