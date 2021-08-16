«تروسيكلات ومركبات توك توك».. «رجال أعمال الإسكندرية» توقع اتفاقية لتمويل مشروعات

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قال الدكتور محمد محرم، وكيل جمعية رجال أعمال الإسكندرية، إن الجمعية توقع اتفاقية تعاون مشتركة مع شركة «غبور»، الأحد المقبل، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف «محرم» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، أنه سيكون ممثلاً عن الجمعية في توقيع الاتفاقية، حيث يمنح مشروع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التابع للجمعية القروض للمستفيدين، حيث تقوم الشركة بتسليم التروسيكلات والموتوسيكلات ومركبات التوك توك بضمان الجمعية، والتى تقوم بدورها بتحصيل الأقساط الشهرية من المستفيدين.

وأوضح أن جمعية رجال أعمال إسكندرية بدأت مشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية نشاطها في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر التي لم تكن قادرة على الحصول على قروض من خلال النظام المصرفى التقليدى في عام 1990،حيث تقدم الجمعية خدماتها في تسع محافظات من خلال (81 فرعا )، مشيرا إلى أنها أصدرت حتى نهاية سبتمبر 2020، 4.9 مليون قرض بقيمة 18 مليار جنيه، وبلغ عدد العملاء من بداية المشروع 1.8 مليون عميل، ويبلغ عدد العملاء الحالى 513 ألف عميل وتبلغ قيمة محفظة القروض 2.1 مليار جنيه.