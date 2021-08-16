ندى رحمي تطلب الدعاء لوالدتها بعد دخولها الرعاية المركزة: «قلبها كان بيدق بشكل مرعب»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كشفت الفنانة ندى رحمي ابنة الفنانة سحر عبدالحميد تعرض والدتها إلى أزمة صحية أدت إلى دخولها إلى المستشفى الساعات الماضية.

وقالت «رحمي» عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، الإثنين، إنه «من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان، أمي قلبها تعبان من زمان ومن قيمة ساعة اتعرضت لازمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها».

تابعت: «ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي، احنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا، وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها، اتوترت جدا وماكنتش عارفه اتصرف إزاي ولا اتصل بمين».

واستكملت: «زاد رعبي وتوتري أكتر لما قالتلي: أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لا.. للحظة مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية.. ومش عارفة المفروض أتصل بمين من أصحابي ولا أكلم مين في النقابة، وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا، على مايوصلوا ماعرفش ممكن يحصل إيه!».

وأختتمت كلماتها: «أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي، غرقانة في شبر مايه ومخي واقف»، تمر ساعات وتعلن دخول والدتها الرعاية المركزة وتطلب من جمهورها الدعاء لها قائلة: «اللي في يوم فرحته أو ضحكته وخليته يستفيد يدعي لأمي».