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بعد سيطرة «طالبان» على كابول.. تحذيرات حقوقية من إعادة إنتاج الإرهاب بأفغانستان

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بعد سيطرة «طالبان» على كابول.. تحذيرات حقوقية من إعادة إنتاج الإرهاب بأفغانستان بعد سيطرة «طالبان» على كابول.. تحذيرات حقوقية من إعادة إنتاج الإرهاب بأفغانستان

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أدان التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية هجمات حركة «طالبان» الإرهابية على مدن أفغانستان؛ مما أسفر عن سقوط الاف من القتلى والجرحى المدنيين، وأشار التحالف أن حركة «طالبان» الإرهابية سيطرت على العاصمة كابول، واضطرنحو 241 ألف شخص إلى الفرار، مؤكدا أن ما تشهده أفغانستان حاليا بأنه «مأساة لا يمكن تصورها».

وذكر التحالف في بيان له اليوم، أن مسلحي طالبان يفرضون قيودا صارمة على حقوق الإنسان في المناطق التي يسيطرون عليها، حيث تتزايد عمليات القتل واستهداف مدنيين في هجمات إرهابية.

وطالب التحالف المجتمع الدولى التدخل العاجل لحماية مستقبل النساء والفتيات، وحماية حقوقهن المكتسبة ،مشيرا أن المتمردين يعيدون فرض قيود صارمة على النساء، مما يمحو أي تقدم تم إحرازه بشأن ملف الحريات وحقوق المرأة منذ الإطاحة بهذه الجماعة الدينية من السلطة عام 2001».

واعرب التحالف عن تخوفه عودة العمليات الإرهابية بصورة أسرع وأكبر خلال الفترة المقبلة، ويطالب التحالف المجتمع الدولي اتخاذ اللازم ضرورة التصدي للانتهاكات التي تحدث بصورة مستمرة بحق المدنيين. يطالب التحالف البلدان المجاورة «إبقاء حدودها مفتوحة»، حيث إن عدم القدرة على البحث عن الأمان قد يهدد أرواح عدد لا يحصى من المدنيين الأفغان.

المصرى اليوم

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