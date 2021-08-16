«إتصالات الشيوخ» تطالب بتفعيل قانون المنتج المحلى وإتاحة المشروعات القومية للشركات المصرية

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طالب النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وضرورة اهتمام الحكومة بإتاحة المشروعات القومية للشركات المصرية، والتى تمتلك القدرات اللازمة لذلك وبما يسمح لها باحتواء الشركات الصغيرة والمتوسطة معها في مراحل التنفيذ المختلفة.

وأشار إلى اهمية مبادرة فرصتنا رقمية الحكومية، مطالبا بالتوسع فيها مستقبلا لاستيعاب عدد أكبر من الشركات المصرية العاملة في المجال الرقمى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وقال في تصريحات له اليوم الاثنين إن لقاء رئيس الوزراء بممثلى جمعية اتصال وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات، يؤكد اهتمام الدولة بقوة بقطاع تكنولوجيا المعلومات، ورفع كفاءة الشركات العاملة بالقطاع، واستغلال كافة إمكانياته لخدمة الاقتصاد القومى.

وأضاف أن توجه الدولة نحو التعاون مع منظمات المجتمع المدنى باختلاف تخصصاتها وأنشطتها رسالة قوية في هذا السياق، وتؤكد رغبة الدولة في التعاون الوثيق مع كافة أطياف المجتمع بما يخدم الصالح العام، ويحقق أهداف الدولة.

وأشار إلى أن الشركات العاملة بالقطاع الرقمى والتكنولوجى يمكنها إيجاد حلول مبتكرة للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمع إذا ما أتيح لها الفرصة والإمكانيات والدعم، خاصة الشركات الناشئة التي تقوم أغلبها على أفكار مبدعة تحتاج الرعاية والاحتضان، وهو ما يتطلب من الحكومة والمجتمع المدنى على حد سواء، تهيئة البيئة الملائمة لنمو المزيد من الشركات التكنولوجية الناشئة التي تتحول بمرور الوقت إلى شركات كبرى تقوم بدور هام كل في مجاله، وذلك من خلال تيسير الإجراءات وتهيئة بيئة العمل، وهو دور الحكومة، بالإضافة إلى تأهيل الشركات والعاملين بها، خاصة الصغيرة منها، من خلال التدريب والتطوير والتعليم وبناء كوادر رقمية قادرة على قيادة المستقبل، وهو دور أصيل لمؤسسات المجتمع المدنى بالقطاع، بجانب الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .