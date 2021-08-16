أخبار عاجلة

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر -
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور) -
من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان» -
مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية -
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط -
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضمن مبادرة «حياة كريمة».. إقامة 4 محطات مياه بتكلفة 833 مليون جنيه بالمنيا

Print
ضمن مبادرة «حياة كريمة».. إقامة 4 محطات مياه بتكلفة 833 مليون جنيه بالمنيا ضمن مبادرة «حياة كريمة».. إقامة 4 محطات مياه بتكلفة 833 مليون جنيه بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، العمل في 4 محطات تنقية مياه بقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في جزيرة شارونة بمغاغة بطاقة إنتاجية (100 ل/ث) وبني حسن الشروق بأبوقرقاص (100 ل/ث)، ومحطتي مياه ملوي (450 ل/ث) وديرمواس (300 ل/ث)، حيث تبلغ تكلفة تلك المحطات 833 مليون جنيه.

وأضاف الشهاوي، خلال اجتماع عقد مع عدد من الشركات المنفذة الاثنين، إنشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوي، ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»

من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان»

إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط

إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط