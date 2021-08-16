ضمن مبادرة «حياة كريمة».. إقامة 4 محطات مياه بتكلفة 833 مليون جنيه بالمنيا

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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، العمل في 4 محطات تنقية مياه بقرى المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في جزيرة شارونة بمغاغة بطاقة إنتاجية (100 ل/ث) وبني حسن الشروق بأبوقرقاص (100 ل/ث)، ومحطتي مياه ملوي (450 ل/ث) وديرمواس (300 ل/ث)، حيث تبلغ تكلفة تلك المحطات 833 مليون جنيه.

وأضاف الشهاوي، خلال اجتماع عقد مع عدد من الشركات المنفذة الاثنين، إنشاء وحدة معالجة منجنيز لقرية تنده بملوي، ووحدة لإزالة الأملاح بمحطة المحرص بملوي.