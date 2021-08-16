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المصري البورسعيدي يحصل على توقيع باسم مرسي

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المصري البورسعيدي يحصل على توقيع باسم مرسي المصري البورسعيدي يحصل على توقيع باسم مرسي

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نجح مسؤولو النادي المصري البورسعيدي في الحصول على توقيع باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة تمهيدا لانضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحصل المصري على توقيع باسم مرسي، لمدة موسمين، وذلك بناء على طلب علي ماهر، المدير الفني للفريق البورسعيدي، لدعم الخط الهجومي، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في هذا المركز.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولي المصري صفقة باسم مرسي، مع إدارة مصر المقاصة، بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان المصري تعاقد مع إسلام المزين، مدافع فريق الحمام المطروحي، لمدة 4 مواسم مقبلة.

يذكر أن المصري سوف يلتقي مع سموحة، مساء اليوم الإثنين، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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