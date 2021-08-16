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«التضامن»: افتتاح 8 وحدات تدريب وتوظيف بالمحافظات المستهدفة في «حياة كريمة»

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«التضامن»: افتتاح 8 وحدات تدريب وتوظيف بالمحافظات المستهدفة في «حياة كريمة» «التضامن»: افتتاح 8 وحدات تدريب وتوظيف بالمحافظات المستهدفة في «حياة كريمة»

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أعلنت الدكتورة إيمان حلمي، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي للشؤون الاقتصادية والشمول المالي، أن الوزارة معنية بشكل رئيسي بتدخلات اجتماعية واقتصادية لبناء الإنسان والاستثمار في البشر، في مبادرة «حياة كريمة»ومن هنا تأتي أهمية الجانب الخاص بالتمكين الاقتصادي المُكمل للشق والتدخلات الاجتماعية.

وأضافت حلمي، في تصريحاتها، أن هذه التدخلات تهدف إدماج الأشخاص القادرين على العمل في منظومة متكاملة وتوفير فرص عمل لهم، حيث يتم البدء بتوفير جلسات لتعديل سلوك المستفيدين من الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع الوعي الاقتصادي بأهمية العمل، والتعرف على مهاراتهم وخبراتهم التي على أساسها يتم تأهيلهم للعمل.

وأشارت إلى أن الوزارة تحرص على توفير فرص لتسويق منتجات الأسر المُنتجة بالمعارض التابعة لها، مُعلنة عن قيام الوزارة بافتتاح 8 وحدات تدريب وتوظيف بالمحافظات المستهدفة في «حياة كريمة»، وبشكل عام تستهدف الوزارة تطوير مراكز التكوين المهني التابعة لها، موضحة أن تدخلات الوزارة تتفق حسب دراسة احتياجات كل قرية قبل توفير المشروعات بها.

المصرى اليوم

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