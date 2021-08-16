محافظة القاهرة توقع بروتوكولًا مع «الإسكان والتعمير» لتنفيذ أرصفة لذوى الاحتياجات الخاصة

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شهد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وحسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمحافظة ومؤسسة «مصر الخير» وبنك التعمير والإسكان للبدء في تنفيذ مبادرة«إتاحة أرصفه القاهرة للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة خلال تنقلهم في شوارع منطقة المعادي على أن يتم دراسة تعميم المبادرة في باقى أحياء العاصمة .

ويهدف البروتوكول إلى التعاون بين الجهات المشاركة لتهيئة الشوارع والأرصفة في 28 شارع بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة لصالح الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسيكون من السهل عقب التنفيذ على الأشخاص من ذوي الاعاقة السير والحركة ومن ثم ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات دون احتياج لمن يصاحبهم خلال تحركهم في الشارع مما يسهل اندماجهم بشكل فعلي وإيجابي في المجتمع .

ومن جانبه، أكد اللواء شعراوي على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى المستمرة للحكومة بتقديم كل سبل الاهتمام والرعاية والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين مستوى كافة الخدمات المقدمة إليهم من القطاعات الخدمية بالدولة والعمل على دمجهم في المجتمع، وتوفير أفضل الخدمات لهم.

وأشار «شعراوى» إلى حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بجميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

وأوضح أن الوزارة قامت بتوزيع الكود المصرى لذوى الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات .

وأضاف «شعراوى» أن الدولة حريصة على توفير الخدمات والرعاية الكافية والفرص المتكافئة لذوي الهمم بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، مضيفاً أن الوزارة ستتابع مع المحافظة خلال الفترة المقبلة إجراءات تنفيذ المبادرة لسرعة الانتهاء منها وفقاً للتوقيتات المحددة .

وأشار إلى الدور المحوري الذي قامت به النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب لتنفيذ هذا البروتوكول .

ومن جانبه أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل دعم ذوى الإحتياجات الخاصة وتمكينهم من مواجهة التحديات والتغلب عليها، وتوفير أفضل سبل العناية بهم، سواء من حيث العمل على تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها أوتوفير الخدمات المقدمة لهم، تأكيداً للمشاركة المجتمعية الفعالة، وتطبيقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والمساواة وعدم التمييز.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يؤكد على أن «المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات».

وأوضح عبدالعال أن المحافظة تراعى احتياجات ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة عند تطوير ورفع كفاءة الأرصفة كما حدث بميدان التحرير ومنطقة وسط المدينة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم طبقًا لهذا البروتوكول بتوفير التراخيص والموافقات والتنسيق وتسهيل التواصل مع المرور والمرافق والحى، كما ستوفر مشرف مرافق لتسهيل العمل ومساعدة فريق التنفيذ على إنهاء كافة الإجراءات .

ومن جانبه أعرب حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان عن تقديره للدور الفعال الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير في دعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، والسعي دائماً لتكثيف الجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة لهذه الفئة الهامة في المجتمع.

وأضاف ان بنك التعمير والإسكان يولي اهتماماً كبيراً لدعم أصحاب الهمم في المجتمع، حيث أنه أول من تبنى هذه المبادرة للتيسير على أصحاب الهمم وتوفير الإمكانيات والاحتياجات الخاصة التي تساعدهم على القيام بأنشطتهم اليومية بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن منطقة المعادي تعد نقطة الإنطلاق الأولي لتفعيل تلك المبادرة في عدة مناطق أخرى بالقاهرة الكبرى لدعم إندماج ذوي الهمم في المجتمع وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وأكد على الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات المالية والمصرفية في مجال المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، حيث ان مشاركتها الفعالة مع مؤسسات المجتمع المدني الغير الهادفة للربح لها نتائج فعالة لتقديم الدعم المجتمعي لأكبر عدد من المستفيدين.

وأشار إلى ان البنك يهدف دائما إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمجتمع من خلال استراتيجية هادفة للمسئولية المجتمعية ترتكز في جوهرها على مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال لدعم القطاعات الأكثر احتياجاً لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام للنهوض بالوطن.

و أشارت المهندسة أمل مبدى، المدير التنفيذى لتنمية الموارد بمؤسسة «مصر الخير»، أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل مبادرة «إتاحة أرصفه القاهرة لذوى الإحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة» تساهم بلا شك في رفع مستوى وعي فئات المجتمع المختلفة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة في الشارع، وكيفية تقديم أشكال المساعدة والدعم في الطريق دون إشعار المعاق أنه عاجز أو يحتاج للمساعدة بشكل مباشر.

وأضافت إن الدولة كلها بدأت تهتم بذوي الإعاقة، والملف بدأ يأخذ نقلة أخرى، والجميع من قطاع خاص وحكومة ومجتمع مدني، يعملون لخدمة هذا الملف الأن بقلوبهم.

و تابعت أنه وفقا للبروتوكول الموقع بين المؤسسة ووزارة التنمية المحلية، وبنك التعمير والإسكان، ستقوم «مصر الخير» بعمل مكون الإتاحة في الأرصفة بإعادة بناء الرصيف، وتمهيده ليناسب ذوي الإعاقة ببناء مسافة بالرصيف، مائلة لتصعد عليها الكراسي المتحركة حتي يتسني لذوي الاعاقة استخدام الأرصفة بسهولة ويسر، بالإضافة إلى توفير الإشارات والرسائل الدعائية لمساعدة المعاقين، ووضع لافتات تتضمن الرمز الاسترشادي الخاص للأشخاص من ذوي الإعاقة مع وضع لافته تحمل «إهداء من بنك التعمير والإسكان» كشريك مع مؤسسة مصر الخير في دعم التنمية الشاملة لكافة فئات المجتمع.