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أمانة الشرقية تحرّر 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تحرّر 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تحرّر 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية
بعد تنفيذ أكثر من 8 آلاف جولة رقابية خلال أسبوع في الأسواق ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تحرّر 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8327 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن تحرير 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة 2356 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، وكذلك المخالفات البلدية.

ودعت إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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