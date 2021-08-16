وكيل صحة السويس يترأس اجتماعًا طارئًا بحضور مديري المستشفيات

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ترأس الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، الإثنين، اجتماعاً طارئاً بحضور مديري مستشفيات السويس العام والحميات والصدر والعبور وذلك للوقوف على آخر المستجدات وسير العمل بالمستشفيات.

وكلف الدكتور الحفناوى، مديري المستشفيات بتكثيف تواجد الأطباء بأقسام الطوارئ كما طالب بالتنسيق بين الإدارة العامة للشئون العلاجيه وإدارة المستشفيات وإدارة التمريض مع مديرى المستشفيات في معالجة السلبيات وتوفير متطلبات المستشفيات والإستعداد والجاهزية لمستشفيات السويس للتعامل مع الأزمات والكوارث ومتابعة الصيانة الدورية للمولدات الكهربائيه للتعامل مع أي طارئ، كما شدد أيضاً على متابعة جاهزية منظومة السلامة والصحة المهنية.

وفي سياق متصل، فقد قام بمراجعة موقف التجهيز لإفتتاح قسم القسطرة القلبية المزمع إفتتاحه لخدمة أهالي السويس قريباً.

جاء ذلك بحضور وكيل المديرية ومدير عام الشؤون العلاجية ومدير إدارة المستشفيات والتمريض والرعاية العاجلة ومنسق الزمالة بالمحافظة.