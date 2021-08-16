«البيئة» تنحج في إنقاذ 5 سلاحف بحرية من الانقراض (صور)

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استمراراً لجهود وزارة البيئة في منع الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، نجحت الوزارة من خلال إدارة محمية أشتوم الجميل في إعادة إطلاق عدد 5 سلاحف بحرية خضراء إلى بيئتها الطبيعية بأحد شواطىء البحر المتوسط.

كان قد ورد عدة بلاغات إلى بوابة الشكاوى الحكومية تفيد بوجود سلاحف بحرية في سوق السمك برأس البر بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته للحفاظ على الكائنات المهددة بالانقراض بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مصر عليها والمعنية بالحفاظ على التنوع البيولوجي والثروات الطبيعية.

وفور ورود البلاغ اصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتنظيم حملة لإنقاذ السلاحف وحماية التنوع البيولوجى وقد أسفرت الحملة عن ضبط عدد ٥ سلاحف وقد تم إجراء كافة القياسات المطلوبه حيث تبين انها سلاحف بحرية مهددة بالانقراض مجرم صيدها والاتجار فيها وقد تم الكشف عليها ظاهرياً وعمل القياسات والترقيم وإعادة إطلاقها في بيئتها الطبيعية بمحمية آشتوم الجميل كما تم التأكد من سلامتها وقدرتها على مواصلة الحياة في بيئتها الطبيعية قبل عملية الإطلاق.

وأشادت فؤاد بقيام المواطنين بالإبلاغ عن محاولة الاتجار في السلاحف وهو ما يعكس الوعى بأهمية تلك الثروات الطبيعية ونجاح برامج الوزارة في نشر الوعى باهمية دور المواطن في حماية البيئة وخلق قنوات تواصل مستمرة وفعالة من أجل حماية البيئة.