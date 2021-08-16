‏مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية تقدمان 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)

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وقعت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في برج العرب، اتفاقية تعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تهدف إلى تقديم منح ساويرس للطلاب المتفوقين للدراسة بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أن المنح سيتم تقديمها في مجالات الدراسة بالجامعة وهي الهندسة، علوم الحاسب، تكنولوجيا المعلومات، إدارة الأعمال الدولية.

وأوضح أن الالتحاق بهذه الجامعة يختلف عن نظيراتها من الجامعات الأخرى، مشيرًا إلى أنه يُشترط للالتحاق ببرامج الكليات اجتياز عدد من الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعة، إضافة إلى تخطي الحد الأدنى للقبول المحدد من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما أوضح أن الالتحاق بالجامعة يتكلف مصروفات محددة ومعلنة على موقع الجامعة الإلكتروني، فضلًا عن وجود منح كلية وجزئية للمتفوقين في اختبارات القبول وكذلك منح كلية للطلاب الأوائل من الثانوية العامة ومنح خاصة للمتفوقين رياضيًا، مشيرًا إلى أنه من ضمن الشروط إجادة الطالب للغة الأجنبية الأولى وتخطي اختبارات التفكير المنطقي.

بدورها قالت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أنها سعيدة بتوقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية EJUST، وكذلك بإطلاق أول برنامج منح تدعمه المؤسسة لدراسة درجة البكالوريوس في جامعات مرموقة ومتنوعة في مصر. حيث تُتيح المنحة 40 فرصة للطلبة المتفوقين للالتحاق سواء بجامعات خاصة أو أهلية أو حكومية مصرية، واتساقًا مع توجهات المؤسسة لدعم الفئات الأكثر تهميشًا في مصر والأقل حظًا، تُمنح أولوية الاختيار للطلبة الذين يمكن إثبات احتياجهم المالي بجانب تفوقهم الدراسي وبالأخص الطلبة المقيدين في برنامج تكافل وكرامة.

‏مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية توقعان اتفاقية لتقديم 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)

‏مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية توقعان اتفاقية لتقديم 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)

‏مؤسسة ساويرس والجامعة المصرية اليابانية توقعان اتفاقية لتقديم 40 منحة دراسية للمتفوقين (صور)