محافظة بورسعيد تشهد انطلاق مشروع التأهيل لبناء نظام إدارة الجودة الشاملة الإيزو 9001

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شهدت محافظة بورسعيد، الإعلان عن بداية مشروع التأهيل لبناء نظام ادارة الجودة الشاملة الايزو ٩٠٠١، والذى تم من خلال عقد اجتماع موسع بحضور مديرى ٱدارات الديوان العام وعدد من العاملين بالإدارات المختلفة.

وتم خلال الاجتماع، تعريف العاملين بنظام إدارة الجودة الشاملة وأهميته في رفع مستوى الأداء بادارات الديوان العام بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بما يتماشى مع التطور الذي تشهده محافظة بورسعيد في كافة المجالات، وخطة التطويى الشاملة للمؤسسات الحكومية والنظام الإدارى بمحافظة بورسعيد بما يساهم في تأهيل العاملين ورفع مستواهم الإدارى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.