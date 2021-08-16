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شوشة: اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء تبلغ 318 مليون جنيه

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شوشة: اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء تبلغ 318 مليون جنيه شوشة: اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء تبلغ 318 مليون جنيه

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قال الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن اجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الجديد، تبلغ 318 مليون جنيه، حيث تم توزيعها على مجالس المدن لإقامة مشروعات ومرافق خدمية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ في تصريح له، على توزيع مبالغ وإعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بواقع 122.136 مليون جنيه للديوان العام، 60.5 مليون جنيه لمركز ومدينة العريش، 42 مليون جنيه لمركز ومدينة ، 32.5 مليون جنيه لمركز ومدينة الشيخ زويد، 21.366 مليون جنيه لمركز ومدينة رفح، 22.006 مليون جنيه لمركز ومدينة الحسنة، و17.492 مليون جنيه لمركز ومدينة نخل .

وأشار المحافظ، إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الماضية لمحافظة شمال سيناء بلغت 100 %

المصرى اليوم

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