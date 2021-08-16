أخبار عاجلة

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر -
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور) -
من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان» -
مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية -
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط -
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا

Print
خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت مديرية بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الاجتماع الأول مع مندوبي عن أصحاب المخابز، لمناقشة مشكلاتهم، والحلول المقترحة، وتحسين رغيف الخبز ، ضمن توجيهات الدكتور على مصلحي، وزير التموين .

حضر الاجتماع المقدم هيثم ماهر، رئيس مباحث التموين، واحمد راضي مخلوف، رئيس الغرفة التجارية، وعبدالرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز السابق، حيث تم مناقشة مطالب أصحاب المخابز، بزيادة نسب الدقيق المخلوط المحلي والمستورد ليكون 30% مستورد و70% محلي، بدلا من 20 % مستورد، و80 % محلي، بهدف تحسين رغيف الخبز، وتغير صورته للأبيض .

أشاد الحضور بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلق الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، والاهتمام بتطوير شون حفظ الغلال، والتوسع في أقامة الصوامع والهناجر لحفظ الغلال، وتقليل نسب الفاقد .

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ان الاجتماع سيعقد شهريا لمناقشة المشكلات التي تواجهه أصحاب المخابز، وبهدف تحسين رغيف الخبز .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

السيسي يوجه بأن تتسم تصميمات مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية بالعراقة والإرث الحضاري

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

السيسي يوجه بصياغة مخطط متكامل لرفع كفاءة المحاور الرئيسية التي تربط شرق القاهرة بغربها

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة

رئيس الإنجيلية: السيسي حريص على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة