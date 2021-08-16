خلال الاجتماع الأول.. أصحاب المخابز يطالبون بزيادة الدقيق المخلوط لتحسين رغيف الخبزبالمنيا

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عقدت مديرية التموين بالمنيا، برئاسة الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، الاجتماع الأول مع مندوبي عن أصحاب المخابز، لمناقشة مشكلاتهم، والحلول المقترحة، وتحسين رغيف الخبز ، ضمن توجيهات الدكتور على مصلحي، وزير التموين .

حضر الاجتماع المقدم هيثم ماهر، رئيس مباحث التموين، واحمد راضي مخلوف، رئيس الغرفة التجارية، وعبدالرحمن عمر، رئيس شعبة المخابز السابق، حيث تم مناقشة مطالب أصحاب المخابز، بزيادة نسب الدقيق المخلوط المحلي والمستورد ليكون 30% مستورد و70% محلي، بدلا من 20 % مستورد، و80 % محلي، بهدف تحسين رغيف الخبز، وتغير صورته للأبيض .

أشاد الحضور بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، والاهتمام بتطوير شون حفظ الغلال، والتوسع في أقامة الصوامع والهناجر لحفظ الغلال، وتقليل نسب الفاقد .

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، ان الاجتماع سيعقد شهريا لمناقشة المشكلات التي تواجهه أصحاب المخابز، وبهدف تحسين رغيف الخبز .