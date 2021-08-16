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محافظ بورسعيد يهنىء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على مراكز متقدمة

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محافظ بورسعيد يهنىء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على مراكز متقدمة محافظ بورسعيد يهنىء أوائل الثانوية الأزهرية الحاصلين على مراكز متقدمة

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قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أسمى معانى التهنئة القلبية للطالبة فاطمة الزهراء أحمد السيد لحصولها على المركز السابع مكرر على مستوى الجمهورية للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية، والطالبة كريمة هانى أمين لحصولها على المركز العاشر مكرر على مستوى الجمهورية للقسم العلمى في الثانوية الأزهرية .

وأكد «محافظ بورسعيد» على فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء محافظة بورسعيد، مؤكدا أننا نفخر بأبناء محافظة بورسعيد الذين دائما يحصلون على مراكز علمية متقدمة على مستوى الجمهورية في كافة المراحل التعليمية، متنميآ للطالبتين مزيد من التوفيق في حياتهما الدراسية القادمة، وأن يستمروا في تحقيق التفوق العلمى ويكونوا دائما نموذج مشرف لأسرهم وبلادهم .

المصرى اليوم

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