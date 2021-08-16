سقوط فتاة سودانية من الطابق الـ 14 في بولاق الدكرور.. والدها يرفض استلام جثتها

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عثرت شرطة مباحث بولاق الدكرور، على جثة فتاة سودانية سقطت من الطابق الـ 14، في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي للكشف عن سبب الوفاة، وكما طالبت المباحث بجمع التحريات في الواقعة وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، تلقت بلاغا بسقوط فتاة، من الطابق الـ 14 بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت شرطة مباحث الجيزة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين ان الجثة لفتاة تدعي «ريهام. م«14 سنة، سودانية الجنسية أسفل العقار وسط بركة من الدماء.

قررت النيابة نقل الجثة إلى مشرحة زينهم لكشف سبب الوفاة رسميا وأصدرت تصريحا بدفنها، فيما رفض والد الفتاة المتوفية استلام جثتها، واتهم والدتها وزوجها وراء وفاة ابنته.

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