ممثل «طالبان» في قطر: نضمن الأمن للعسكريين الذين سينزعون سلاحهم وينضمون إلينا

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كشف ممثل المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، إن هناك رغبة في حكومة أفغانية جديدة ستضم أولئك الذين لم يكونوا أعضاء في الحركة.

وأضاف «شاهين» في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه عندما نتحدث عن حكومة إسلامية أفغانية منفتحة يعني ذلك أن الأفغان الآخرين سيكونون أيضا جزءًا من الحكومة.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه الآن تحديد المسؤولين من الحكومة السابقة الذين سينضمون إلى الحكومة الجديدة، مضيفا أن طالبان تريد أن تدخل «شخصيات معروفة» إلى الحكومة الجديدة.

وأوضح أن طالبان تضمن الأمن لكل العسكريين ورجال الأمن الذين سينزعون سلاحهم وسينضمون إلى الحركة.