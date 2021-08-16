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مصدر بسفارة بكابول: الرئيس الأفغاني هرب بأموال لم تتمكن الطائرة من حملها كلها

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مصدر بسفارة روسيا بكابول: الرئيس الأفغاني هرب بأموال لم تتمكن الطائرة من حملها كلها مصدر بسفارة بكابول: الرئيس الأفغاني هرب بأموال لم تتمكن الطائرة من حملها كلها

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كشف مصدر في السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابول، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني هرب بسيارات مليئة بالمال، وما لم يتمكن من حمله معه ظل على مدرج الإقلاع بالمطار.

وأضاف السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الروسية نيكيتا ايشينكو: «أما بالنسبة لسقوط النظام، فإن أكثر ما يصور ذلك بدقة، هو كيف هرب غني من أفغانستان».

وتحدث أن غني هرب ومعه 4 سيارات كانت مكدسة بالمال، حاولوا إدخال قسم آخر من المال إلى طائرة هليكوبتر، لكنها لم تتسع لكل الأموال، ولذلك بقي بعضها على مدرج الإقلاع والهبوط في المطار.

وكانت أفغانستان سقطت بيد حركة طالبان أمس، دون مقاومة، وادعى أشرف غني أن مغادرته للبلاد تجنبا لإراقة الدماء.

المصرى اليوم

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