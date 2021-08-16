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جامعة سوهاج: تشكيل لجنة للوقوف على استعداد المدن الجامعية لتسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسي

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جامعة سوهاج: تشكيل لجنة للوقوف على استعداد المدن الجامعية لتسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسي جامعة سوهاج: تشكيل لجنة للوقوف على استعداد المدن الجامعية لتسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسي

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وجه الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بتشكيل لجنة للوقوف على مدي إستعداد المدن الجامعية بالجامعة لتسكين الطلاب قبل بدء العام الدراسى الجديد بوقت كاف، ومتابعة أعمال الصيانة والتجهيزات والفرش، ومدي جاهزية المطاعم، وتوافر شروط الأمن والسلامة على أن تستمر أعمال تلك اللجنة على مدار العام.

جاء ذلك اليوم، خلال ترأسه إجتماعاَ تنسيقياَ مع أعضاء مجلس إدارة المدن الجامعية لمناقشة الإستعدادات التحضيرية وأخر مستجدات الوضع لإستقبال وتسكين الطلاب بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وقال عبدالخالق، أن الإجتماع استعرض ما تم إنجازه من أعمال الصيانة والتطوير الشامل لمباني المدن الجامعية، وذلك بهدف تقديم خدمة متميزة لطلاب الجامعة المغتربين، لافتاً إلى أن الجامعة حريصة على توفير كافة إحتياجات مباني المدن الجامعية وجميع المتطلبات التي تضمن الأمن والراحة للطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة تجهيز المدن الجامعية لإستقبال وتسكين الطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.

وأوضحت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية بالجامعة، أنه سيتم استكمال إجراءات التسكين الإلكتروني والتى بدأت يوم ٥ أغسطس الحالي وتستمر حتي ١٩ سبتمبر القادم، وذلك بمقر المدينة الجامعية للطالبات، لافتة إلى أنه سيتم إعلان مواعيد الكشف الطبي وتخصيص أيام محددة للطلبة وأخرى للطالبات لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المغتربين.

وأشارت زايد، إلى أن الكشف الطبي يشمل عدد من التحاليل الطبية للتأكد من عدم تعاطي المخدرات والخلو من الفيروسات الكبدية C،B، حيث سيتم إجراء تحليل فيروس c للطلاب الذين لم يقومو بإجراء الكشف خلال تقدمهم للإلتحاق بكلياتهم.

المصرى اليوم

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