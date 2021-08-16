تكريم القنصل الشرفي الإيطالي في الأقصر  

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكريم فرنسيس أمين القنصل الشرفي لإيطاليا في صعيد مصر، نظراً للدور المتميز الذي قام به على مدى ثلاثين عاماً في خدمة العلاقات المصرية الإيطالية، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ.

حضر التكريم كلا من الأنبا عمانوئيل مطران الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، والدكتور بدوي اسماعيل عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، ورمضان سعد الدين رئيس جمعية المرشدين السياحيين، وسعدي عبدالقادر مدير ادارة البرامج الأجنبية بديوان المحافظة، وعدد من المرشدين السياحيين.

يأتي ذلك التكريم عقب منح رئيس جمهورية إيطاليا وسام فارس للمؤرخ والأثري فرنسيس أمين، وقام سفير إيطاليا بالقاهرة بتقليده الوسام في حفل حضره لفيف من الدبلوماسيين والمرشدين السياحيين، وذلك لدعمه العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا على مدار ثلاثة عقود متصلة.

يشار إلى أن المؤرخ والأثري فرنسيس أمين، من مواليد مدينة أرمنت بالأقصر بصعيد مصر، وله إسهاماته بما يملكه من أرشيف أثري وتاريخي.