تكريم القنصل الشرفي الإيطالي في الأقصر  

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قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكريم فرنسيس أمين القنصل الشرفي لإيطاليا في صعيد مصر، نظراً للدور المتميز الذي قام به على مدى ثلاثين عاماً في خدمة العلاقات المصرية الإيطالية، وذلك بحضور محمد عبدالقادر خيري نائب المحافظ.
حضر التكريم كلا من الأنبا عمانوئيل مطران الكنيسة الكاثوليكية بالأقصر، والدكتور بدوي اسماعيل عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، ورمضان سعد الدين رئيس جمعية المرشدين السياحيين، وسعدي عبدالقادر مدير ادارة البرامج الأجنبية بديوان المحافظة، وعدد من المرشدين السياحيين.
يأتي ذلك التكريم عقب منح رئيس جمهورية إيطاليا وسام فارس للمؤرخ والأثري فرنسيس أمين، وقام سفير إيطاليا بالقاهرة بتقليده الوسام في حفل حضره لفيف من الدبلوماسيين والمرشدين السياحيين، وذلك لدعمه العلاقات الثقافية بين مصر وإيطاليا على مدار ثلاثة عقود متصلة.
يشار إلى أن المؤرخ والأثري فرنسيس أمين، من مواليد مدينة أرمنت بالأقصر بصعيد مصر، وله إسهاماته بما يملكه من أرشيف أثري وتاريخي.