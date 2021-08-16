جامعة الإسكندرية تعلن نشر 71 بحثاً جديداً بمجلة Scopus العالمية الأسبوع الجارى

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أعلنت جامعة الإسكندرية، عن قيام أعضاء هيئة تدريس الجامعة اليوم الاثنين 16 أغسطس بنشر 71 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس ‏Scopus العالمية.

وجاءت نتائج هذا الأسبوع، لتظهر أن النشر الدولى كان جيدًا (70 بحث) في مجال العلوم الأساسية (31.8%) تفاصيلها كالتالي: الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (11.9%)، الكيمياء (9.6%)، وعلوم الحاسب (5.9%)، وعلوم البيئة (4.4%)،يلى العلوم الأساسية العلوم الطبية (16.3 ثم الهندسة (6.7%)، الهندسة الكيميائية (7.4%)، %)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (9.6%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (6.7%)،وعلوم المواد (5.9%).

وذكرت الجامعة أنه بتحليل الأبحاث المنشورة، وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (21 بحث)، الولايات المتحدة الأمريكية (7 أبحاث)، تلتها الأردن (5 أبحاث)، فلبنان (4 أبحاث)، فأستراليا وكندا والكويت (3 أبحاث) لكلا منهم، وغيرهم من دول العالم، وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الطائف، فالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فجامعة بنها، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وغيرهم من الجامعات.

وهنأت الجامعة الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة.