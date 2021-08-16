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إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في حوض 18 بمدينة الأقصر

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إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في حوض 18 بمدينة الأقصر إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص في حوض 18 بمدينة الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أعلن العميد طارق لطفي مدينة الأقصر، إيقاف أعمال حفر بحوض الـ 18 في فجر اليوم الاثنين، وتمت الإزالة في المهد والتحفظ على بعض معدات الحفر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

نفذت الحملة بقيادة حسن خليدي رئيس منطقة جنوب الأقصر، وبمشاركة كلاً من محمد عبده، وسمير سعود، وأحمد عبدالعزيز نواب رئيس الحي.

وتناشد رئاسة مدينة الأقصر بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.

المصرى اليوم

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