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غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للإعدادية

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غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للإعدادية غرفة عمليات كفرالشيخ لم تتلق شكاوى من امتحانات الدور الثاني للإعدادية

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أدى 2162 طالب وطالبة ثالث امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بكفر الشيخ في 30 لجنة تابعة ل 13 إدارة تعليمية، وتغيب عن أداء الامتحان 256طالب وطالبة بنسبة أداء الامتحان89%.

ولم ترصد غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ ومديرية التربية والتعليم، أي شكاوى من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، اليوم الأثنين، في اليوم الثالث من أيام أدائهم امتحانات الدور الثاني في مادة العلوم، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ.

قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى امتحان مادة العلوم 2162طالب وطالبة في 30 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، وتغيب عن أداء الامتحان 256 طالبا وطالبة بنسبة أداء الامتحان89%.

وأضافت لم ترصد غرفة العمليات أي شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، وتم تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء كمامات وأعمال تطهير وتعقيم، وتباعد اجتماعي، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

المصرى اليوم

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