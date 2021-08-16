ضبط 47 ألف قرص منشط جنسي بحوزة صيدلي بالقليوبية

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تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية من ضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة الخصوص بحوزته 47 ألف قرص «منشطات جنسية» وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة الخصوص بحوزته 47 ألف قرص «منشطات جنسية»

انتقلت اجهزة الامن وتبين ضبط «س أ ن» 45 سنة صيدلى وصاحب صيدلية بدئرة القسم وبحوزته 47 ألف قرص «منشطات جنسية» وبمواجهته أعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة واحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق