أخبار عاجلة

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر -
«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور) -
من كفر الشيخ .. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من «بر أمان» -
مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية -
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط -
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط 47 ألف قرص منشط جنسي بحوزة صيدلي بالقليوبية

Print
ضبط 47 ألف قرص منشط جنسي بحوزة صيدلي بالقليوبية ضبط 47 ألف قرص منشط جنسي بحوزة صيدلي بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت مباحث بالتنسيق مع مديرية امن القليوبية من ضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة الخصوص بحوزته 47 ألف قرص «منشطات جنسية» وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ بضبط صيدلى بدائرة قسم شرطة الخصوص بحوزته 47 ألف قرص «منشطات جنسية»

انتقلت اجهزة الامن وتبين ضبط «س أ ن» 45 سنة صيدلى وصاحب صيدلية بدئرة القسم وبحوزته 47 ألف قرص «منشطات جنسية» وبمواجهته أعترف بحيازته للأقراص بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة واحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

«الصناعات الغذائية»: التنسيق مع «التموين» لتلبية احتياجات المصانع من السكر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

وقف عمل المنظومة التموينية 4 ساعات في الأقصر

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

بينها سلع ولحوم فاسدة ..«مباحث التموين»: ضبط 1271 قضية تموينية خلال 24 ساعة

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر

«التموين» تعلن مد الأوكازيون الصيفي حتى 15 سبتمبر