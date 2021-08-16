نائبة: تطعيم المعلمين وكودار الجامعات بلقاح كورونا ضرورة قبل بداية العام الدراسي

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أشادت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إعداد الخطة التنفيذية لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئة التدريس والعاملين والموظفين، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنها خطوة جيدًا تحافظ على صحة المعلمين من الإصابة بكورونا.

وأوضحت عبدالحليم، خلال البيان الصادر له، أن تطعيم المعلمين وكوادر الجامعات يسهم بشكل كبير في عودة العملية التعليمية لطبيعتها، كالحضور الفعلي للحصص المدرسية، والتعامل المباشر مع الطفل، وانتظام الدراسة من العام الدراسي الجديد، ويأتي ذلك بعد توقفها لمدة عام بأكمله، حفاظًا على حياة أرواح الطلبة والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا.

وطالبت عضو مجلس النواب، المعلمين والكوادر التعليمية تسجيل في لقاح فيروس كورونا لأخذه في أسرع وقت ممكن، خاصة وأن كون المعلمين أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكثرة تعاملهم مع فئة كبيرة من المجتمع المصري والتي تتمثل في الطلاب وأولياء.