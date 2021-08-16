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ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة

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ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط احد مسئولى دار ومكتبة ملك أحد الأشخاص كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة لقيامه بطباعة ونشر وبيع الكتب الدراسية الخارجية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

تم إستهداف الدار والمكتبة المشار إليها ، حيث تم التقابل مع أحد الموظفين ، وبالتفتيش فى حضوره أمكن ضبط 6250 كتاب خارجى جميعها بدون تفويض بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بأنه عامل والمسئول عن تلك المخالفات " المالك ".

المصرى اليوم

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