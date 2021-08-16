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الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 الذهب في الكويت اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021

نجحت الذهب بالكويت في مواصلة ثبات أسعارها لمدة 3 أيام، بدءًا من أمس الأول السبت، وأُعلنت اليوم الاثنين 16 ــ 8 ــ 2021 الأسعار الافتتاحية لكافة فئات الذهب بالكويت وجاءت قريبة جدًا من أسعار أمس وأول أمس.

وأُعلِن سعر «الجنيه الذهب» اليوم بالكويت بمبلغ 137.57دينارًا كويتيا، أي ما يعادل 457.55 دولارًا أمريكيًا.

اسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الاثنين 16 ــ 8 ــ 2021

وتعرض مؤسسة «المصري اليوم» اسعار فئات الذهب في دولة الكويت صباح اليوم الاثنين 16 ــ 8 ــ2021، طبقًا للتحديث الصباحي للسعر كالتالي:

«عيار 24» اليوم في الكويت، 17.19 دينار كويتي، ويقابله 57.19 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب «عيار 22» اليوم في الكويت، 15.76 دينار كويتي، مقابل 52.43 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 21» اليوم في الكويت وصل إلى 15.04 دينار كويتي، مقابل 50.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب «عيار 18» اليوم في الكويت 12.90 دينار كويتي، ويقابله 42.89 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 534.84 دينار كويتي، مقابل 1778.91 دولار أمريكي.

و سجل سعر «الجنيه الذهب» سعر قدره 137.57 دينار كويتي بما يعادل 457.55 دولار أمريكي.
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المصرى اليوم

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