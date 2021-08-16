إصابة شخصين في مشاجرة على «الميراث» بشبين القناطر

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أصيب شخصان، الإثنين، في مشاجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة مركز شرطة شبين القناطر، بسبب خلافات حول الإرث تعدى كلا من الطرفين على الآخر بسلاح أبيض سكين.

تلقى اللوء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة الكوم الأحمر دائرة المركز ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول «أ ع م» 32 سنة عامل مصاب بجرح قطعى بالرأس وأخر باليد اليسرى وجرح شبه نافذ بالجانب الأيسر بالبطن وشقيقه «م ع م» 30 سنة، وطرف ثان «ي ع أ» 38 سنة عامل ومصاب بجرح شبه نافذ بالفخذ الأيسر و«م ع ا» 23 سنة عامل.

وتبين وجود خلافات حول الإرث بين الطرفين لوجود علاقة نسب بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الأخر باستخدام سلاح أبيض «سكين» وإحداث ما بهم من إصابات.

تم نقل المصابين لمستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.