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تطوير الميادين وطلاء واجهات المنازل ضمن خطط تجهيز افتتاح طريق الكباش بالأقصر

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تطوير الميادين وطلاء واجهات المنازل ضمن خطط تجهيز افتتاح طريق الكباش بالأقصر تطوير الميادين وطلاء واجهات المنازل ضمن خطط تجهيز افتتاح طريق الكباش بالأقصر

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تابع العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر أعمال التطوير بميادين مدينة الأقصر، حيث تفقد خلالها تطوير ميدان النافورة والجزر الوسطي المحيطة به بمنطقة حي المطار، برفقتة شعبان طايع رئيس الحي ومحمد فوزي نائب رئيس الحي.

تطوير ميادين الاقصر

وذلك ضمن المخططات الجاري تنفيذها لتطوير الطرق ضمن الهوية البصرية للمحافظة وتجهيزات افتتاح طريق الكباش وخدمة المسار السياحى.

وأشار «لطفي» إلى أنه جاري عمل استكمال لأعمال التجميل والتطوير عن طريق تعديل تقاطعات الطريق المؤدى إلى المطار وعمل ميدان في هذا التقاطع ودهان الواجهات بنمط تكراري متميز ووضع بعض اللافتات الإعلانية على جانبي الطريق التي تدل على طابع وهوية المدينة.

المصرى اليوم

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