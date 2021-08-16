★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع البحث اليوم على شبكة الإنترنت على مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، وتقوم وزارة المالية بتقسيم صرف رواتب شهر أغسطس على 3 أيام، بالإضافة إلي يومين آخرين للموظفين الذين لم يصرفوا خلال الأيام المحددة.

واعتمد محمد معيط، وزير المالية، موعد صرف مرتبات العاملين فى الجهاز الإداري للدولة عن شهر أغسطس، ليصرف نحو 6 ملايين من الموظفين والعاملين في الدولة بصرف رواتبهم.

وتبدأ وزاراة المالية فى صرف رواتب شهر أغسطس خلال الفترة من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 17 أغسطس، وحتى الخميس 19 أغسطس، حسب جدول محدد كل جهة، كما يقوم العاملون الذين لم يصرفوا فى الأيام المحددة بالصرف يومي الأحد والاثنين الموافقين 22 و23 أغسطس.

جهات تصرف مرتبات أغسطس يوم الثلاثاء 17-8-2021

تقوم وزارة المالية بصرف رواتب شهر أغسطس 2021 لتلك الجهات: وزارات الصحة - التضامن الاجتماعي - التموين - النقل - الاتصالات - القوى العاملة - الإنتاج الحربي - الهجرة وشؤون المصريين بالخارج - قطاع الأعمال العام - الداخلية - الأوقاف - الثقافة - الآثار - الإسكان - والتجارة والصناعة - والطيران المدني - والسياحة والبترول - ويتم الصرف أيضًا فى المصالح والهيئات التابعة لكل الوزارات المذكورة وكذلك شئون مجلس النواب - مديريات الشؤون الصحية - مديريات التضامن الاجتماعي - التموين والتجارة الداخلية - الطرق والنقل - القوى العاملة - الإسكان والمرافق بالمحافظات - العاملين في المجلس الأعلى للإعلام - المجلس القومي لحقوق الإنسان - المجلس الأعلى للصحافة - الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني - الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي - الجهاز المركزي للمحاسبات - مجلس النواب.

جهات تصرف مرتبات أغسطس يوم الأربعاء 18-8-2021

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021 في عدد 20 وزارة وهيئة وهي: وزارات التعليم العالي - التنمية المحلية - العدل - الكهرباء - التخطيط - الاستثمار - التعاون الدولي - المصالح والهيئات التابعة لتلك الوزارات - وكذلك العاملين فى دواوين عموم المحافظات - مديريات التنظيم والإدارة - الجامعات فى مختلف المحافظات - القضاء والنيابة العامة - هيئة النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - هيئة الرقابة الإدارية - الهيئة العامة للرقابة المالية - المحكمة الدستورية العليا - دار الإفتاء المصرية - اللجنة العليا للانتخابات - معهد الخدمات المالية - الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جهات تصرف رواتب أغسطس يوم الخميس 19-8-2021

تصرف وزرة المالية المرتبات لشهر أغسطس في عدد 13 وزارة وهيئة، وهي وزارت التربية والتعليم - الزراعة واستصلاح الأراضي - الموارد المائية والري - الخارجية - الشباب والرياضة - المالية، بالإضافة إلي المصالح والهيئات التابعة لتلك الوزارات، وتصرف أيضًا لمديريات مديريات التربية والتعليم - الزراعة - الطب البيطري - والشباب والرياضة بالمحافظات - العاملين في الأزهر الشريف - رئاسة مجلس الوزراء - رئاسة الجمهورية - وجميع الجهات الحكومية الأخرى التي لم تقم بصرف الرواتب خلال اليومين السابقين.