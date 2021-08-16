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السودان يعيد سفيره إلى إثيوبيا

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السودان يعيد سفيره إلى إثيوبيا السودان يعيد سفيره إلى إثيوبيا

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في خطوة مفاجئة أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن السفير السوداني بإثيوبيا عاد، الأحد، لأديس أبابا، وخلال فترة وجوده بالبلاد كان على تواصل مع كل تعقيدات الملف الإثيوبي.

وقال حمدوك في تغريدة بتويتر «نحن مستمرون بالعمل في هذا الملف بهدف أساسي هو عدم السماح بحدوث انهيار للدولة بإثيوبيا».

ولم يتطرق رئيس الوزراء السوداني في تصريحاته إلى ما اذا كانت خطوة اعادة السفير إلى أديس ابابا لممارسة مهام عمله من جديد يؤشر إلى إعادة طرح المبادرة التي يقودها السودان باعتباره رئيس الدورة الحالية لمنظمة «الإيجاد» للوساطة بين الاثيوبية وجبهة تحرير تيجراي، وهي الوساطة التي تحظي بدعم أمريكي وسبق أن رفضتها الحكومة الاثيوبية تحت ذريعة ان السوان طرف غير محايد.

وجاء قرار السودان بإعادة سفيرة من جديد للعاصمة الاثيوبية أديس أبابا وذلك بعد حوالي أسبوع من قرار إستدعائه على خلفيه التصريحات التي صدرت عن مسؤولين اثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في انهاء النزاع الدموي المحتدم في اقليم تيجراي، بدواعي عدم حياده واحتلاله لاراضي اثيوبية.

وتأتي هذه الخطوة من جانب السودان بإعادة سفيرة إلى اثيوبيا في الوقت الذي تشهد فيه منطقة القرن الافريقي زيارة المبعوث الأمريكي للقرن الافريقي جيفري فيلتمان الذي بدأ جولته أمس الاحد وتشمل كلا من جيبوتي واثيوبيا ودولة الامارات العربية المحتله كما سيقوم فيلتمان بحسب بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي القريبة من جبهة تحرير تيجراي بزيارة إلى ميكيلي عاصمة اقليم تيجراي للقاء رئيس الجبهة وعدد من قياداتها .

وفي ظل المحاولات الدولية والاقليمية لمحاولة التوصل لحل للأزمة في اثيوبيا والعمل على وقف إطلاق النار في كافة الاقاليم الاثيوبية وحل الازمة بشكل سلمي بين الحكومة الاثيوبية الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي، واصل رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد سياساته بمحاولة حشد المواطنين الاثيوبيين ضد جبهة تحرير تيجراي.

المصرى اليوم

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