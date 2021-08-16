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محافظ بنى سويف: الكشف على 1480 مواطنًا في قافلة طبية بنزلة البرقي خلال يومين

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محافظ بنى سويف: الكشف على 1480 مواطنًا في قافلة طبية بنزلة البرقي خلال يومين محافظ بنى سويف: الكشف على 1480 مواطنًا في قافلة طبية بنزلة البرقي خلال يومين

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تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، الإثنين، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة،وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة «حياة كريمة».

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة،وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي«السبت والأحد الماضيين» بقرية نزلة البرقي مركز الفشن مكونة من 10عيادات في 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1482مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 67،معمل طفيليات 45، حالات الأشعة 23، استصدار 13 قرار علاج على نفقة دولة ،تحويل 15حالة للمستشفي لاستكمال العلاج- موجات فوق صوتية 41 حالة.

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 100مواطنا،وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية(الالتهاب الكبدي الفيروسي،،السعار،أنفلونزا الطيور،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط،السكر والسمنة)،أورام الصدر،تنظيم الأسرة،النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 105مواطنا.

فيما أوضح د.محمد يوسف وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.

المصرى اليوم

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