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14.4 % الناتج الصناعي الصيني خلال 7 اشهر من 2021

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14.4 % الناتج الصناعي الصيني خلال 7 اشهر من 2021 14.4 % الناتج الصناعي الصيني خلال 7 اشهر من 2021

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أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين اليوم الإثنين، أن الناتج الصناعي ذا القيمة المضافة، مؤشر اقتصادي مهم، زاد بنسبة 6.4% على أساس سنوي في يوليو هذا العام مع استمرار انتعاش الطلب على الإنتاج.

وأظهرت البيانات بحسب وكالة شينخوا أن الرقم ارتفع 11.5% عن المستوى المسجل في يوليو 2019، ليصل متوسط النمو في العامين الماضيين إلى 5.6 %.

وفي الأشهر السبعة الأولى، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 14.4 % على أساس سنوي، مما أدى إلى متوسط نمو لمدة عامين بنسبة 6.7 %.

ويستخدم الناتج الصناعي لقياس نشاط المؤسسات الكبيرة المعينة التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 20 مليون يوان (حوالي 3.09 مليون دولار أمريكي) على الأقل.

المصرى اليوم

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