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"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها

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"الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها "الغذاء والدواء" تؤكّد على "التحصين" لاستقبال المستفيدين من خدماتها
أكّدت أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%

أكّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه يجب على المستفيدين من خدماتها الراغبين في زيارة مقار وفروع "الهيئة" أن يكون محصناً حسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

يأتي ذلك تزامناً مع قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت واستخدام وسائل النقل العام في شهر أغسطس الجاري.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن جميع منسوبيها داخل مقار العمل "محصنون" بنسبة 100%، ويتم التحقّق من ذلك بإبراز الحالة في تطبيق "توكلنا" قبل الدخول لمقار العمل، وفقاً لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وألزمت "الهيئة" جميع المنشآت الخاضعة لرقابتها، بالعمل بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي "كوفيد-19"، وتفعيل تطبيق "توكلنا"، إلى جانب الالتزام بالدليل الإرشادي للاشتراطات الوقائية، التي نصت على الالتزام بقياس درجة الحرارة، والتعقيم المستمر، وتوافر عدد مناسب من المغاسل المخصصة للعاملين وللمرتادين مزوّدة بصابون ومعقم خاص للأيدي؛ موضحاً شرح الاستخدام الأمثل للغسيل والتعقيم، وتفعيل التباعد بمسافة مترين بين الأشخاص، إضافةً إلى توفير تهوية جيدة للمنشآت والصالات التابعة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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