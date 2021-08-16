أخبار عاجلة

مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية -
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط -
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه -
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية -
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة -
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا -
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان -
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين -
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟ -
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مبابي" يرفض التجديد لمدة 6 أعوام.. المشكلة تتوسّع مع باريس

Print
مقابل راتب سنوي متساوٍ مع راتب البرازيلي نيمار

توسّع الخلاف بين الفرنسي كيليان مبابي؛ لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم، وناديه، بعد أن رفض اللاعب عرضاً جديداً من إدارة ناديه لتجديد عقده، والمقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن إدارة باريس سان جيرمان عرضت على مبابي التجديد لمدة 6 أعوام مقابل راتب سنوي متساوٍ مع راتب البرازيلي نيمار دا سيلفا، لكن اللاعب رفض.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ليس مستعداً لفتح الباب لرحيل اللاعب، لكن هناك بعض الأصوات داخل النادي الباريسي تطالب بضرورة رحيله من أجل إصلاح الضرر الاقتصادي، خاصة بعد ضم ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي؛ لم يصرح برغبته في الرحيل عن النادي بشكل مُعلن، إلا أن إدارة النادي وماوريسيو بوتشينيو، مدرب الفريق، يعلمون برغبة مبابي في الرحيل إلى ريال مدريد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية

مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا