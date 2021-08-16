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مكة المكرّمة.. القبض على 4 مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود قاموا بسرقة 580 رأساً من الماشية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:21 صباحاً
إيرادات أفلام الصيف الأسبوع الماضي: 5 أفلام تكتفي بـ 16 مليون جنيه فقط
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:15 صباحاً
تراجع كبير في إيرادات الافلام السينمائية الثلاثاء: الإجمالي مليون و 596 ألف جنيه
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 07:01 صباحاً
المغرب يُصدر بيانًا حول قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
سجن "إيفين" الرهيب.. جهنم على الأرض ومسرح الإعدامات الإيرانية البشعة
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
رسالة تهنئة من مدير تعليم محايل ومئات المشرفين للترحيب بآلاف المعلمين
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
موسكو: خطوات إيران تتناقض مع الاتفاق النووي لكننا نتفهم سببها
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 05:59 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
زيزو بطل رفع أثقال من ذوى الهمم وفاتح مشروع أكل وزوجته بنت الأصول تسانده
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 16 أغسطس 2021 12:11 مساءً
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