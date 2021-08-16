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تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

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تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية تنفيذ 4835 حكما قضائيا في حملة أمنية بالقليوبية

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نجحت الاجهزة الامنية في القليوبية في تنفيذ 4835 حكم قضائى متنوع خلال حملة امنية شنتها مديرية امن القليوبية بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الاحكام استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية كما اسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية واحيلا جميع المتهمين للنيابات المختصه فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير امن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة طوخ يفيد قيام حملة امنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية اسفرت الحملة التي شارك مباحث تنفيذ الاحكام عن تنفيذ 4835 حكم قضائى متنوع و20 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة وضبط 8 قطع أسلحة نارية وبيضاء، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة عدد من المتهمين كما تم ضبط 2متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا وضبط 5 مراقب هارب واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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