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«حي المنتزة» يطلق قافلة طبية مجانية لأهالي عزبة محسن شرقي الإسكندرية (صور)

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أطلق حي المنتزه أول بالتنسيق مع مديرية الصحة في الإسكندرية قافلة طبية ومجتمعية بمنطقة عزبة محسن، للكشف على المواطنين، وتقديم العلاج بالمجان.

"حى المنتزة" يطلق قافلة طبية مجانية لاهالى عزبة محسن شرق الإسكندرية- صور

وضمت القافلة 6 عيادات طبية متخصصة هي «الباطنة، الأطفال، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، النسا والتوليد، الكشف المبكر على سرطان الثدى».

"حى المنتزة" يطلق قافلة طبية مجانية لاهالى عزبة محسن شرق الإسكندرية- صور

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى الكشف على نحو 395 شخصا، معظمهم من السيدات، وتقديم العلاج لهم بالمجان.

"حى المنتزة" يطلق قافلة طبية مجانية لاهالى عزبة محسن شرق الإسكندرية- صور

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، في تصريح لها، اليوم الاثنين، أن القافلة شملت تنظيم ندوة للسيدات عن تنظيم الأسرة وفحص الثدي والرضاعة الطبيعية.

"حى المنتزة" يطلق قافلة طبية مجانية لاهالى عزبة محسن شرق الإسكندرية- صور

وفي سياق متصل، تضمنت القافلة معرض لعرض منتجات متنوعة صنعت بأيدي الأسر المنتجة، فضلا عن حملة توعية لفريق «مشروعك» عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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