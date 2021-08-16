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موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض

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موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض موسى يواصل تحقيق الإيرادات في خامس ليلة عرض

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نجح فيلم «موسى» في تحقيق إيرادات جيدة في خامس ليلة عرض له، الأحد، 668 آلف جنيه.

ويعتمد العمل على الخدع والمؤثرات البصرية والجرافيكس، ويمثل نقلة للسينما المصرية ومتميزة في مجال الجرافيكس والمؤثرات السمعية والبصرية، وهو ما أكده العديد من صناع ومحبي السينما ومنهم المخرج أحمد مدحت.

تدور أحداث الفيلم في إطار خيال علمي، عندما يجد يحيى نفسه وحيدا دون صديق، فيقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم (موسى)، ليصبح صديقا له، ولكن الأمور تتطور وتنقلب ضد الجميع.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، وإياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي.

الفيلم بدأ تصويره في أكتوبر الماضي بعد عامين من التحضير والكتابة، ولكنه توقف نظرا لانتشار ، قبل أن يستأنف التصوير مرة أخرى.

المصرى اليوم

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